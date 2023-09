L’ESA réussit la mise à feu statique de l’étage supérieur d’Ariane 6

Enfin une bonne nouvelle pour le lanceur européen. Alors que la mise à feu du moteur de l’étage principal a une nouvelle fois été décalée en raison de « problème technique », l’Agence spatiale européenne passe enfin une étape sur un autre sujet.

Le 1ᵉʳ septembre, en Allemagne, le test de tir à chaud de l’étage supérieur a été réalisé avec succès. Cette fois-ci, tout s’est bien déroulé, selon le communiqué d’ArianeGroup :

« La séquence de test de l’étage supérieur était représentative de l’ensemble de la phase de fonctionnement de l’étage lors du vol inaugural d’Ariane 6. Elle incluait plus de 11 minutes (680 secondes) de fonctionnement du moteur ré-allumable Vinci en deux boosts (allumages), dont deux boosts de l’APU (Auxiliary Power Unit), en parallèle du fonctionnement du moteur Vinci, et en incluant la gestion de la pression et de la température des ergols dans les réservoirs pendant la phase non propulsive. L’APU a fonctionné pendant une durée cumulée de près de 30 minutes ».

Un nouvel essai du premier étage est prévu pour demain, puis un autre test à la fin du mois. Le vol inaugural a officiellement été reporté en 2024 pour rappel.