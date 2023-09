L'armée américaine lance un site consacré aux phénomènes anormaux non identifiés

Le ministère de la Défense états-unien vient d’annoncer le lancement d’un site web afin de fournir au public des informations sur les efforts qu'il déploie pour comprendre et résoudre les phénomènes anormaux non identifiés (unidentified anomalous phenomena, ou UAP) :

« Ce site web fournira des informations, y compris des photos et des vidéos, sur les cas d'UAP résolus au fur et à mesure qu'ils seront déclassifiés [...] ainsi que des liens vers des rapports officiels, des transcriptions, des communiqués de presse et d'autres ressources que le public pourrait trouver utiles, telles que les lois applicables et les sites de suivi d'aéronefs, de ballons et de satellites. »

Créé en juillet 2022, le « Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines » (All-domain Anomaly Resolution Office, ou AARO) ne se limite pas, en effet, aux seuls phénomènes aérospatiaux non identifiés (ou PAN, terme préféré à celui d’OVNI/UFO), mais également maritimes « et/ou transmédium », et précise dans sa FAQ ne pas avoir à ce jour identifié de technologie extraterrestre.

« Apparemment, la plupart des UAP signalés sont ronds, blancs, argentés ou translucides, repérés à une altitude comprise entre 10 000 et 30 000 pieds, d'une taille de 1 à 4 mètres, et n'émettent pas de gaz d'échappement thermique », remarque pour sa part CNET au sujet des « tendances » (trends) identifiées par l'AARO.