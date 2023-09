Les PowerToys 0.73.0 permettent de transférer une partie d’une application dans une fenêtre plus petite

La nouvelle mouture de la collection d’outils pour Windows 10 et 11 accueille un nouveau venu. Baptisé « Rogner et verrouiller » (Crop and Lock), il permet de dessiner un cadre à la souris dans une application et de créer une nouvelle fenêtre basée sur le contenu du cadre.

La miniature ainsi créée peut se déplacer et être réduite comme une fenêtre classique. L’outil se veut pratique pour garder sous les yeux une partie d’un site web ou d’une application que l’on veut garder sous les yeux.

Pour le reste, cette version 0.73.0 inclut diverses améliorations, dont le support du pavé numérique dans Keyboard Manager, une refactorisation du code pour Fancy Zones, une interface modernisée pour Image Resizer, ainsi que de nombreuses corrections de bugs.

Les PowerToys sont disponibles depuis leur dépôt GitHub ou le Microsoft Store.