Fairphone 5 : 8 ans de mises à jour et 9,3/10 sur l’indice de réparabilité, pour 699 euros

Deux ans après la version 4, l'entreprise néerlandaise remet le couvert avec ce qu’elle présente comme son smartphone « le plus durable à ce jour ». Il est animé par un SoC Qualcomm QCM6490 avec 8 Go de mémoire, ce qui le place au niveau d’un Snapdragon 782G selon le test de Les Numériques. Il dispose d’un écran OLED de 6,46 pouces (1 224 x 2 700 pixels) et d’une batterie de 4200 mAh.

« Les mises à jour du système d’exploitation, du logiciel et de la sécurité sont garanties jusqu’en 2031 », affirme le fabricant. Il prévoit « au moins cinq mises à jour du système d’exploitation Android après Android 13) ». Android 14 est pour rappel dans les starting-blocs. La garantie est de cinq ans, son tarif de 699 euros.

« Côté réparabilité, il se compose de 10 pièces détachées – nouveauté : les caméras large et ultra large sont réparables individuellement, et les emplacements de cartes SIM et SD sont également remplaçables ». Sur l’indice de réparabilité français, le Fairphone 5 revendique une note de 9,3/10. Tous les détails techniques ainsi que les engagements de la société se trouvent par ici.