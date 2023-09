Coup d'effroi au Journal officiel : l’infodémie conduit à la rupture à l’anglaise

De nouvelles traductions officielles de la Commission d’enrichissement de la langue française ont été publiées au Journal officiel.

On y retrouve pêle-mêle roman policier léger pour cosy crime (cosy murder ou cosy mystery), fiction de fan pour fan fiction avec la définition suivante : « Récit de fiction inspiré d'une œuvre narrative, qui est écrit par un ou plusieurs de ses admirateurs passionnés et diffusé le plus souvent sur la toile ».

Signalons aussi ghosting qui devient fantomisation ou… rupture à l'anglaise. Infodemic se transforme en infodémie, jumpscare en coup d’effroi, light art en art de la lumière, etc.