Vivaldi 6.2 se veut nettement plus réactif

La nouvelle mouture du navigateur présente des gains significatifs de performances pour tout ce qui touche à son interface. L’entreprise explique avait procédé à une « vaste refactorisation du code », aboutissant à une interface plus réactive, un lancement plus rapide et une réduction de la consommation de mémoire.

Ces gains sont observés sur toutes les plateformes (Windows, macOS, Linux) et ont notamment été permis par l’utilisation de Portal Windows, un cadriciel (framework) JavaScript. Un travail commencé il y a plusieurs années et qui aboutit à des ouvertures de fenêtres 37 % plus rapides en moyenne.

Vivaldi 6.2 introduit également d’autres améliorations, comme la personnalisation des suggestions dans les champs d’adresses, l’utilisation du service natif CoreLocation sur macOS pour la géolocalisation, l’arrivée d’un bouton pour vider l’historique d’un clic dans le panneau dédié, la possibilité de suivre des YouTubeurs sans compte Google, ainsi que Mail 1.7, qui ajoute de nouveaux filtres et prend en charge l’authentification OAuth pour Fastmail.