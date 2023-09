En Europe, Teams sera séparé de Microsoft/Office 365 dès le 1er octobre

L’entreprise américaine doit sentir le vent tourner en Europe avec l’arrivée des DSA et DMA. Très récemment, on a pu voir qu’une préversion de Windows 11 utilisait le navigateur par défaut pour ouvrir les liens depuis les applications intégrées (y compris les Widgets), alors qu’elles renvoient actuellement toutes sur Edge.

Dans le cas de Teams, Microsoft n’a pas souhaité attendre les résultats de l’enquête. Fin juillet, la Commission européenne a annoncé en effet l’ouverture d’une enquête formelle sur un potentiel abus de position dominante pour Teams. Microsoft profiterait de ses bouquets de services 365 pour pousser sa messagerie. Certains concurrents, Slack en tête, accusent l’entreprise de concurrence déloyale.

En conséquence, Teams sera séparé des offres Microsoft 365 et Office 365 dès le 1er octobre. L’entreprise souhaite faire profil bas :

« Nous apprécions la clarté ayant émergé de plusieurs préoccupations lors des discussions approfondies et constructives avec la Commission européenne. Forts de cette clarté, nous pensons qu'il est important de commencer à prendre des mesures significatives pour répondre à ces préoccupations. Nous ne pensons pas que cela résoudra nécessairement toutes les préoccupations, qu'elles émanent de la Commission ou de nos concurrents, mais nous pensons qu'il s'agit d'une étape constructive qui peut commencer à conduire à des changements immédiats et significatifs sur le marché ».

Le changement impactera automatiquement les nouveaux clients. Pour ces derniers, s’ils sont intéressés par Teams, il en coûtera 5 euros par utilisateur et par mois, ou 60 euros par an. Pour les clients en cours, le choix est offert d’ici au 1er octobre : rester avec la formule actuelle, ou laisser tomber Teams et payer un peu moins cher.