Dropbox et OneDrive mettent fin à leurs offres illimitées

L’ère du stockage illimité dans les offres d’hébergement à distance semble prendre fin un peu partout. Coup sur coup, Dropbox et OneDrive (Microsoft) ont fait des annonces dans ce sens.

Chez Dropbox, on explique qu’une partie des clients ont abusé du service. « Nous avons observé que des clients comme ceux-ci consomment souvent des milliers de fois plus de stockage que nos vrais clients professionnels », explique ainsi Dropbox. Leur utilisation du service serait contraire aux conditions prévues.

L’entreprise ne souhaitant pas partir en chasse des clients fauteurs, la formule Advanced est donc remaniée. Elle propose désormais 15 To pour les équipes d’au moins trois personnes (18 euros par mois et par personne). On peut ajouter d’autres utilisateurs, chacun recevant 5 To de stockage supplémentaire.

Notez que dans le cas où les 35 To de stockage n’étaient pas dépassés, Dropbox promet de ne toucher à rien pendant cinq ans. Une période durant laquelle la société évaluera sans doute la situation, avant de prendre une nouvelle décision. Pour ces comptes, 5 To sont mêmes ajoutés. Pour les clients dépassant ces 35 To (1 % de l’ensemble selon Dropbox), Dropbox leur donne un an. Ils seront contactés séparément.

Chez Microsoft, c’est l’offre OneDrive for Business qui perd sa formule illimitée, mais de manière différente. L’entreprise proposait jusqu’à il y a peu deux formules : l’une à 1 To par mois et par utilisateur pour 5 dollars, l’autre proposant de l’illimité pour 10 dollars.

Cette dernière semble avoir disparu vers la mi-juillet. Microsoft, interrogée par TechRadar, a indiqué que le processus d’inscription avait été simplifié, suggérant que la deuxième formule avait bien été supprimée. La société a cependant ajouté que toutes les structures disposant de l’offre illimitée pouvaient la garder, ajouter des utilisateurs et renouveler la licence. Elle n’est simplement plus proposée aux nouveaux clients.