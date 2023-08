Free mobile passe à 250 Go de 4G/5G, toujours pour 19,99 euros par mois

Cet été, l’opérateur de téléphonie mobile avait ajouté 10 Go sur la data à l’étranger, grimpant ainsi à 35 Go. Aujourd'hui, il passe « l’enveloppe d’Internet utilisable en France pour [les] abonnés au Forfait Free à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go jusqu’à présent et toujours au même prix (19,99€/mois) ».

Les abonnés Freebox disposent toujours « de l’Internet illimité en 5G/4G » et d’une réduction sur leur forfait : 15,99 euros par mois, ou bien 9,99 euros pour les clients Freebox Pop.

On retrouve encore une particularité pour les clients disposant d’un mobile 3G seulement : la data est limitée à 3 Go.