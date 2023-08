OpenAI lance ChatGPT Enterprise

Nouvelle étape pour OpenAI : après avoir fasciné le grand public avec le lancement de ChatGPT en novembre dernier, l’entreprise dirigée par Sam Altman lance une offre ChatGPT Enterprise. La promesse : fournir aux sociétés la « sécurité et la confidentialité » qui leur sont adaptées, « un accès GPT-4 illimité et à plus grande vitesse, des fenêtres contextuelles plus longues pour le traitement d'entrées plus longues, des capacités d'analyse de données avancées, des options de personnalisation », et ainsi de suite.

OpenAI assure ne pas utiliser les données de ses clients pour entraîner des modèles et chiffrer toutes les conversations en transit (avec TLS 1.2+) et au repos (avec AES 256). Parmi ses clients déjà existants, OpenAI cite PwC, the Estée Lauder Companies et Zapier.

Le prix de l’offre n’est pas communiqué.