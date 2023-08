Menace de licenciement pour les employés d’Amazon qui ne retourneraient pas au bureau

Le directeur exécutif d’Amazon, Andy Jassy, a déclaré aux employés de la multinationale que s’ils ne revenaient pas au bureau, « ça ne fonctionnerait pas ».

L’affirmation a été faite lors d’une réunion au début du mois, selon les informations d’Insider, et ce, alors que l’entreprise accentue la pression depuis plusieurs semaines pour réduire l’ampleur du télétravail. Amazon étant connue pour prendre des décisions appuyées sur des données, plusieurs personnes ont demandé au directeur quelles étaient celles qui lui avaient permis de prendre cette décision de retour au bureau.

Andy Jassy aurait alors répondu qu’il s’agissait d’une question de « jugement », et qui si certains étaient mécontents, ils pouvaient quitter leur emploi. Il a ajouté que la décision de permettre le travail à distance pendant la pandémie de Covid-19 n’était pas non plus appuyée sur des données.

Le CEO veut voir les employés revenir sur leur lieu de travail au moins trois jours par semaine.

En interne, 30 000 personnes avaient signé une pétition contre la nouvelle politique de retour au bureau, pétition rejetée par les cadres dirigeants.