Apple vire à 180° et soutient la loi de réparation en Californie

Si Apple propose en Europe et dans quelques autres pays un site permettant d’acheter ou louer du matériel de réparation pour ses produits, c’est encore loin d’être idéal. Notamment parce que la solution revient cher.

En Californie, un projet de loi prévoit d’établir un droit à la réparation et de rationaliser en partie les pratiques, notamment en établissant une obligation de stock pour les pièces. Objectif bien sûr, encourager la réparation des équipements plutôt que leur remplacement complet.

En dépit de ses programmes de réparation, Apple était jusqu’à présent vent-debout contre le projet californien. La société vient cependant de faire volte-face : elle le soutient désormais activement.

Dans une lettre à la sénatrice Susan Eggman (qui porte le projet) et que The Verge s’est procuré, Apple indique ainsi : « Le projet de loi californien sur le droit à la réparation doit trouver un équilibre entre l'intégrité, la facilité d'utilisation et la sécurité physique des appareils et le souhait des consommateurs de pouvoir réparer, plutôt que remplacer, un appareil lorsqu'il a besoin d'être réparé. Une législation qui équilibre correctement ces préoccupations garantit que les fabricants sont en mesure de respecter la loi tout en protégeant les consommateurs et leurs appareils ».

Apple semble en particulier apprécier certains points du projet de loi, comme l’obligation pour les prestataires de services de « divulguer l’utilisation de pièces non authentiques ou usagées ». Elle souhaite cependant des garanties supplémentaires, notamment qu’en vertu de cette loi, personne n’ira demander aux fabricants de casser leurs protections matérielles ou logicielles pour faciliter la réparation.

Chez iFixit, on rappelle cependant que si le revirement d’Apple est un élément de poids vers le droit à la réparation, il reste encore des barrières. Notamment parce que le projet, dans sa forme actuelle, exempte déjà les constructeurs de consoles, nos confrères citant « un puissant lobby » dans ce domaine. La disponibilité des outils d'étalonnage et la possibilité pour les outils de réparation de fonctionner sans internet sont également des points à régler.