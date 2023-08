Crew-7 est arrivé à la Station spatiale internationale, avec l’astronaute Andreas Mogensen de l’ESA

Pour rappel, quatre membres d’équipage composent cette mission. Aux côtés du Danois Andreas Mogensen – qui était pilote du Crew Dragon, une première pour l’ESA sur une mission SpaceX – se trouve Jasmin Moghbeli (NASA), Satoshi Furukawa (JAXA) et Konstantin Borisov (Roscosmos). Ils rejoignent les sept personnes déjà en place de l’expédition 69.

La mission Huginn d’Andreas Mogensen peut donc commencer. « Il mènera plus de 30 expériences et démonstrations technologiques européennes, sur des sujets allant du climat et de la santé à la recherche spatiale – pour le bénéfice de toute l’humanité, sur Terre », explique l’ESA.

« Vers la mi-septembre, lorsque l’Expédition 69 se terminera et que l’Expédition 70 commencera, Andreas deviendra le commandant de la Station spatiale, remplaçant l’actuel commandant, Sergey Prokopyev. Andreas restera commandant pour le reste de sa mission Huginn, soit un peu plus de cinq mois, un record pour un astronaute européen ».