Les États membres de l’Union européenne s’engagent à ne pas utiliser de missile anti-satellite

Il y a un peu moins de deux ans, la Russie détruisait son propre satellite Cosmos-1408 à l’aide d’un missile ASAT (Anti-SATellite) alors qu’il se trouvait à moins de 500 km d’altitude. Cela a engendré une levée de bouclier et une procédure d’urgence de l’ISS à cause des débris. Au total, quatre pays ont déjà fait une telle démonstration de force : les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde.

Dans un document repéré par Space News, on apprend que « les États membres de l’Union européenne s’engagent à ne pas procéder à des essais de missiles antisatellites à ascension directe ». Le vieux continent emboite donc le pas aux États-Unis qui avaient fait une même annonce en avril 2022, quelques mois après l’essai russe.