AMD annonce ses Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT, à partir de 489 euros

Après les GeForce RTX 4060 (TI) de NVIDIA, c‘est au tour des nouvelles Radeon d’être annoncées par AMD. Pensées pour « une expérience de jeu en 1440p », elles viennent se placer en dessous des RX 7900 XT(X).

Les deux cartes exploitent l’Architecture RDNA 3, avec 16 Go de mémoire sur 256 bits pour la RX 7800 XT et 12 Go sur 192 bits pour la RX 7700 XT. La première dispose de 60 unités de calcul à 2 124/2 430 MHz (base/boost), contre respectivement 54 unités, 2 171/2 544 Mhz pour la seconde.

AMD indique un tarif de 549 euros pour la RX 7800 XT et 489 euros pour la 7700 XT, avec une disponibilité au 6 septembre. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur cette gamme de carte graphique.