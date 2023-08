Un hébergeur danois victime d’un ransomware : « la majorité de nos clients ont donc perdu toutes leurs données »

L’attaque contre CloudNordic et Azero (qui appartiennent au même groupe, Certiqa Holding ApS) s’est produite le 18 aout et les pirates sont entrées dans le système informatique de la société. Ils ont alors « détruit tous les systèmes », aussi bien les sites web que les messageries, selon un communiqué en danois traduit (DeepL/Google). « La majorité de nos clients ont perdu toutes leurs données chez nous », ajoute la société. La rançon était de six bitcoins (environ 150 000 euros), mais les sociétés « ne peuvent pas et ne veulent pas » la payer.

Et il ne faut malheureusement pas compter sur les sauvegardes : « Les attaquants ont réussi à chiffrer les disques de tous les serveurs, ainsi que ceux des systèmes de sauvegarde primaires et secondaires, ce qui a entraîné une panne de toutes les machines et nous avons perdu l’accès à toutes les données », toujours selon le communiqué traduit automatiquement. Seule « bonne » nouvelle, les pirates n’auraient pas récupérés les données.

S’il en était besoin, c’est l’occasion de rappeler l’importance des sauvegardes et de la manière de les gérer.