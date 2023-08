La sonde indienne Chandrayaan-3 s’est posée près du pôle Sud de la Lune et a commencé son exploration

Alors que la sonde russe Luna-25 s'était écrasée samedi sur la surface du satellite naturel de la Terre, le projet spatial indien Chandrayaan-3, lui, a réussi à se poser mercredi sur le pôle Sud de l'astre, explique l'AFP.

Le lendemain, le rover à six roues Pragyan ("sagesse" en sanskrit) avait déjà commencé à explorer cette zone géographique jusque-là peu visitée. Alimenté par énergie solaire, il doit arpenter la zone et envoyer des images et des données pendant deux semaines. L'Inde rejoint les États-Unis, l'URSS et la Chine dans le club fermé des états ayant posé un module sur le sol lunaire.

Elle a réussi cette mission avec un coût beaucoup plus faible (66,5 millions d'euros) en adaptant la puissance de la fusée et en acceptant une durée beaucoup plus longue du voyage (six semaines, contre quelques jours pour les missions Apollo américaines).