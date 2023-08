Lancement dimanche de la mission XRISM pour étudier les événements les plus énergétiques du cosmos

Le projet de télescope spatial XRISM mené par la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) devrait être lancé depuis Tanegashima, ce dimanche 27 août. Le lancement prévu initialement samedi a été reporté de 24h.

Ce projet, mené en collaboration avec la NASA et la participation de l'ESA et composé de deux télescopes pour rayons X mous, doit permettre de continuer à étudier les phénomènes les plus énergétiques de l’Univers. Le chercheur de l'ESA Matteo Guainazzi impliqué dans le projet explique, dans un communiqué de son agence, que « l’astronomie en rayons X [...] détient la clé pour répondre à des questions importantes de l’astrophysique moderne : comment les plus grandes structures de l’Univers évoluent, comment la matière dont nous sommes finalement composés a été distribuée dans le cosmos, et comment les galaxies sont façonnées par des trous noirs massifs en leur centre ».

L'étude des gaz émetteurs de rayons X peut donner des informations très importantes pour comprendre ce qu'il se passe dans l'univers et notamment où et comment ont eu lieu les explosions les plus énergétiques de l'Univers. Ces informations peuvent aussi nous renseigner sur la localisation des amas de galaxies ainsi que la manière dont l’Univers a produit et distribué les éléments chimiques.