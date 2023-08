Autistes, certains des pirates adolescents du groupe Lapsus$ troublent la justice britannique

La BBC revient sur le profil d'Arion Kurtaj, un « membre clé » du redoutable et redouté groupe de pirates informatiques Lapsus$, qui s'était illustré en piratant Uber, NVIDIA, Revolut, BT et Rockstar Games, notamment.

Kurtaj était en particulier accusé d'avoir divulgué des clips du jeu Grand Theft Auto VI, « l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games ». Un piratage d'autant plus étonnant que Kurtaj venait d'être transféré par les autorités dans un hôtel, pour sa sécurité, avec interdiction de se connecter à Internet, après avoir été « doxxé ».

Il y avait cela dit été « pris en flagrant délit », utilisant un Fire TV Stick d'Amazon pour se connecter à des services de cloud computing via son smartphone, un clavier et une souris « nouvellement achetés », pour envoyer un message sur le service de messagerie Slack de l'entreprise à tous les employés, menaçant de publier le code source de Grand Theft Auto VI : « Je ne suis pas un employé de Rockstar, je suis un attaquant ».

Âgé de 18 ans, les psychiatres l'ont estimé inapte à subir son procès, il n'a donc pas comparu devant le tribunal pour témoigner : Kurtaj est autiste, tout comme l'un de ses complices, dont le nom n'a pas été rendu public parce qu'il n'a encore que 17 ans.

Kurtaj est placé en détention provisoire, l'autre accusé de 17 ans ayant quant à lui été libéré sous caution.