Elon Musk, éminence grise du gouvernement américain

À la tête d’un empire entrepreneurial, Elon Musk a investi dans les vingt dernières années dans toutes sortes d’industries dans lesquelles le gouvernement américain reculait.

Résultat des courses, des représentants de la NASA, du ministère de la Défense, de celui des transports, de l’administration de l’aviation fédérale ou encore de celle de la santé déclarent au New-Yorker que le milliardaire (et fréquemment personne la plus riche du monde) est un passage obligé dans leur travail quotidien. Plusieurs expliquent même se retrouver forcé de le traiter comme un « officiel non élu », en particulier ces derniers mois, vu l’influence qu’il a gagné dans la guerre en Ukraine.

Alors que la Russie employait toutes les cyberattaques disponibles pour tenter de couper l’accès du pays à internet, SpaceX a en effet pris le relais avec Starlink. Jusqu’à ce que l’entreprise soumette le Pentagone à un ultimatum : soit il payait le coût de la fourniture internet à l’Ukraine, soit l’entreprise en coupait l’accès. Une décision qui aurait eu de graves effets sur le terrain.

Quand le Pentagone est entré en contact avec lui, Elon Musk a déclaré discuter régulièrement avec la Russie (il niera plus tard avoir évoqué l’Ukraine avec Vladimir Poutine). Plus loin, le journaliste Ronan Farrow expliquent comment les intérêts économiques de Musk en Chine ont abouti à des discussions avec le ministre des Affairess étrangères du Parti Communiste Chinois.

Autre manière de faire sa loi, en Europe cette fois, Elon Musk a confirmé vouloir changer profondément la manière dont X (ex-Twitter) présenterait les articles de presse. Il a notamment indiqué que les tweets n’afficheraient bientôt plus ni les titres, ni les descriptions des productions postées, une manière d’éviter de payer des droits voisins aux médias, selon Le Monde.