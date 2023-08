Netflix passe au cloud gaming

Fin 2021, la plateforme de streaming se lançait dans le jeu vidéo, puis développait son offre au cours des mois suivants.

Netflix passe la seconde : « Nous déployons un test bêta limité à un petit nombre de membres au Canada et au Royaume-Uni sur certains téléviseurs à partir d'aujourd'hui, ainsi que sur PC et Mac via Netflix.com sur les navigateurs compatibles dans les prochaines semaines ».

Deux jeux sont de la partie pour ce lancement en commité restreint : Oxenfree (sorti en 2016) de Night School Studio (qui appartient désormais à Netflix) et Molehew’s Mining Adventure, un jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses.

Sur ordinateur, clavier et souris sont évidemment utilisés. Tandis que pour jouer sur la télévision, c’est son smartphone qui fera office de télécommande (elle était apparue brièvement sur l’App Store).

La liste des fabricants de télévision « partenaires » de Netflix est relativement longue : Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung…Ce lancement arrive tout juste un an après l’annonce de la fin de Stadia par Google, un autre service de cloud gaming.