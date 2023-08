Aux USA, la télévision linéaire passe sous la barre des 50 %, YouTube progresse de 37 %

L'audience de la télévision linéaire est tombée pour la première fois sous la barre des 50 % de l'utilisation totale de la télévision, selon la Jauge de Nielsen, l'instantané mensuel de la société de mesure des médias de la consommation totale des différents modes de diffusion (linéaire, câble, streaming) de la télévision.

Les chaines de télévision et du câble ont en effet chuté à 20 % et 29,6 %, pour un total de télévision linéaire de 49,6 %, contre 56 % en juillet 2022 (et même 58,9 % en octobre). Le temps passé en streaming (via une télévision) n'a eu de cesse, de son côté, de progresser, passant de 31,5 % en juillet 2022 à 38,7 % de l'utilisation totale de la télévision linéaire en juillet 2023.

Le streaming (hors chaînes de télévision linéaires) a pour sa part totalisé une part record de 38,7 % de l'utilisation totale de la télévision en juillet, avec Amazon Prime Video, Netflix et YouTube qui ont tous atteint des sommets historiques.

Le grand gagnant est incontestablement YouTube (hors YouTube TV), dont la part de marché totalise 9,2 % de l'utilisation totale de la télévision (la plus importante de toutes les plateformes) en juillet 2023, contre 6,7 % en juillet 2022.