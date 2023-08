La mission était baptisée Galactic 02 et emportait trois astronautes privés : Jon Goodwin, Keisha Schahaff et Anastatia Mayers (mère et fille pour les deux dernières). Ils étaient accompagnés de deux pilotes et d’une employée de Virgin Galactic.

La société prévoit désormais de lancer un nouveau vol en septembre – Galactic 03 – et de garder par la suite un rythme mensuel. Un résumé en vidéo de la mission Galactic 02 est disponible par ici, tandis que le vol en entier se trouve par là.