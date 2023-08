La NASA publie son catalogue de logiciels gratuits

La NASA donne accès à son catalogue de logiciels gratuits développés par ses personnels. Plus de 1 000 logiciels sont accessibles, rangés dans 15 catégories allant de l'aéronautique aux sciences environnementales en passant par des logiciels de gestion de propulsion ou de traitement de données et d'images. Différentes licences sont utilisées, certains logiciels n'étant disponibles qu'aux États-Unis, d'autres étant dans diverses licences open source.

À cette occasion, des chercheurs et ingénieurs de la NASA utilisant des données satellitaires concernant la Terre répondront aux questions d'une séance Ask me Anlything sur Reddit mercredi 16 août, 18 h (heure de Paris) sur le subreddit /r/AskScience.