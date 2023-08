Des maisons de disques réclament 412 M$ à archive.org pour des disques 78 tours d'artistes décédés

Plusieurs des plus grandes maisons de disques mondiales, dont Universal Music Group et Sony Music Entertainment, ont intenté une nouvelle action en justice pour violation des droits d'auteur aux États-Unis contre l'Internet Archive et son fondateur Brewster Kale, relèvent TorrentFreak et l'agence Reuters.

Déposée au tribunal fédéral de Manhattan vendredi en fin de journée, la plainte fait état de la violation de 2 749 œuvres enregistrées par des artistes décédés, dont Frank Sinatra, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis et Bing Crosby.

La plainte cible le « Great 78 Project » de l'Internet Archive, qui vise à préserver, rechercher et découvrir les disques 78 tours produits entre 1898 et les années 1950, et que les plaignants qualifient de « magasin de disques illégal ». Les labels ont déclaré que leurs dommages et intérêts dans cette affaire pourraient s'élever à 412 millions de dollars.

Les maisons de disque arguent que la quasi-totalité des 2 749 enregistrements sont disponibles en streaming ou en téléchargement sur des plateformes en ligne autorisées, de sorte qu'ils « ne risquent pas d'être perdus, oubliés ou détruits », et que l'Internet Archive les a numérisés « sans autorisation ».