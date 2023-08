QNAP lance son NAS TS-AI642 avec un NPU à 6 TOPs

Ce NAS avait été annoncé en janvier pendant le Computex. Il est pour rappel « spécialisé dans la reconnaissance d'images via intelligence artificielle et les applications de surveillance intelligente ». Il exploite une puce Rockchip RK3588 avec 8 Go de mémoire, non extensible.

Dans sa fiche technique, on apprend que la connectique comprend deux ports Ethernet à 1 Gb/s et un autre à 2.5 Gb/s. Un emplacement PCIe 3 x2 est présent, ainsi que deux USB et deux HDMI.

QNAP affirme que « les utilisateurs peuvent améliorer de 200 % les performances de la reconnaissance d’images IA dans la gestion des photos QuMagie, améliorer considérablement les performances de l’OCR AI dans le moteur de recherche en texte intégral Qsirch, et augmenter le nombre de caméras pour l’analyse en temps réel dans la reconnaissance faciale QVR Face Insight ».

Le tarif n’est par contre toujours pas précisé.