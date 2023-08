DS124 et DS224+ : les deux premiers NAS x24 de Synology sont là, sans révolution

Comme c’est le cas depuis des années, les évolutions sur les NAS d’entrée et de milieu de gamme se font par petites touches. La génération x24 suit la même tendance.

Le DS124 remplace le DS118 avec un SoC Realtek RTD1619B (que l‘on retrouve dans les DS223 et 423 par exemple) à la place du RTD1296, toujours avec 1 Go de mémoire. La connectique est le mème : deux USB 3.2 et un port Ethernet à 1 Gb/s.

Le DS224+ prend la place du DS220+ et exploite un Intel Celeron J4125 (également présent dans le DS920+), avec 2 Go de mémoire extensibles à 6 Go. Deux USB 3.2 et deux ports réseau Gigabit sont présents.

Comptez 215 euros pour le DS124 et 425 euros pour le DS224+ chez LDLC. La garantie est de deux ans.