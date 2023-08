Mozilla presse les utilisateurs de Pocket de transiter vers des comptes Firefox avant le 15 août

Depuis le 11 juillet, Mozilla prévient dans Pocket que le système de connexion va changer.

Le 15 août, il ne sera plus possible de se connecter avec les identifiants utilisés jusqu’ici. À la place, il faut effectuer une transition vers le compte Firefox, qui prendra alors le relai.

Problème bien sûr, tout le monde n’a pas un compte Firefox. Pour beaucoup, cela signifiera se créer un nouvel identifiant. Mais pour Mozilla, c’est une question de sécurité. Bien sûr, avec des données synchronisées sur ce compte, un passage à Firefox serait d’autant plus envisageable.

Pour passer d’un compte Pocket à un compte Firefox, il faut se rendre sur la version web de Pocket et se déconnecter. À la reconnexion, le service va détecter un ancien compte et proposer la migration et, si besoin, la création du nouveau.

Les personnes ayant utilisé un compte Apple ou Google pour se connecter à Pocket n’auront pas besoin du compte Firefox. Celles qui utilisaient déjà un compte Firefox n’ont bien sûr rien à faire.

Notez qu’à compter du 15 août, l’application macOS dédiée disparaîtra également. Pour les utilisateurs concernés, il sera possible d’installer la version iPad depuis l’App Store. Malheureusement, seuls les Mac Apple Silicon en sont capables. Les personnes sur Mac Intel n’auront plus que la version web.