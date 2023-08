LinkedIn détourné pour importuner des femmes

Mi-juillet, une étude menée auprès de 1 049 utilisatrices américaines de LinkedIn a démontré que 91 % d’entre elles avaient reçu des avances ou des messages inappropriés au moins une fois sur la plateforme. Parmi ces messages, un tiers concernait des propositions romantiques ou sexuelles.

Les trois quarts des femmes interrogées ont par ailleurs déclaré avoir réduit leurs activités sur LinkedIn au moins une fois à cause de ces comportements déplacés sur le réseau professionnel.

En France, l’expert en réseaux sociaux (notamment LinkedIn) Antoine Périgne a diffusé un appel à témoignage sur son propre compte et récolté des dizaines de témoignages de femmes importunées, que ce soit via des messages non sollicités en message privés ou le détournement de leur photo de profil pour réaliser des montages de mauvais goût.