Traçage en navigation privée : la plainte contre Google progresse

La plainte a été déposée en juin 2020, sous forme de class action (recours collectif) : Google est poursuivie en justice par un groupe d’internautes pour avoir permis aux entreprises de les tracer, quand bien même ils utilisaient le mode navigation privée (aussi appelé « incognito »).

Le 7 août, la juge californienne Yvonne Gonzalez-Rogers a rejeté la requête de l’entreprise de Mountain View d’obtenir un jugement en référé.

Elle a souligné diverses informations présentes dans la politique de confidentialité de Chrome, dans ses explications sur les usages de vie privée de l’outil, ou encore dans les pages d’aide relatives aux fonctionnalités de recherche et navigation.

Chacune suggère que le mode incognito limite le nombre d’informations stockées et partagées, et « constitue un cas litigieux », estime-t-elle, ce qu’un représentant de Google a « fermement contesté » auprès de The Verge.

Les requérants cherchent à obtenir « au moins » 5 milliards de dollars, selon la plainte qu’ils ont déposée. La décision de la juge californienne rapproche la résolution du différend d’un éventuel règlement entre les partis ou d’un jugement au tribunal.