TikTok s’adapte aux exigences du Digital Services Act

En amont de l’entrée en application du Digital Services Act pour les plus grandes plateformes, à partir du 28 août, TikTok annonce adapter certaines de ses pratiques pour se mettre en conformité avec le règlement européen.

Le réseau social dévoile en particulier un nouvel outil pour signaler les contenus que les utilisateurs pensent illégaux, que ceux-ci soient produits par d’autres utilisateurs ou tombent dans la catégorie publicitaire.

Une fois le contenu signalé, TikTok déclare que les équipes de la plateforme vérifieront si la publication contrevient effectivement à ses règles de communautés. Si c’est le cas, elle sera supprimée. Autrement, les équipes vérifieront dans quelle mesure la publication contrevient au droit du pays concerné par le signalement et prendront les mesures de restriction d’accès nécessaires.

En accord avec le Digital Services Act, TikTok permettra par ailleurs à ses usagers européens de suspendre la personnalisation des recommandations qui leur sont faites, ce qui signifie que l’onglet « For You » montrera des vidéos populaires « en fonction de l’endroit où vit l’utilisateur et dans le monde », tandis que les onglets « Following » et « Friends » présenteront les vidéos de ces personnes dans l’ordre chronologique plutôt qu’en fonction du profil utilisateur.

Enfin, TikTok mettra fin au ciblage publicitaire à destination des 13-17 ans. Une annonce qui correspond, encore une fois, aux obligations du DSA, mais qui est tombée le jour même où la plateforme se voyait condamnée à une amende (dont le montant n’est pas encore connu) pour infraction de la vie privée des plus jeunes par le protecteur européen des données personnelles.