Une GeForce RTX 4060 low profil chez Gigabyte

Le fabricant propose depuis des années des cartes low profil, mais pas avec toutes les générations de GPU. Chez NVIDIA, nous avions les GTX des séries 16 et 10. Il faut désormais ajouter la RTX 4060 OC Low Profile 8G.

Elle mesure 182 x 69 x 40 mm, dispose de trois ventilateurs, d’un connecteur PCIe 8 broches et propose quatre sorties vidéo (2x DP 1.4a et 2x HDMI 2.1a). Le GPU est cadencé jusqu’à 2 475 MHz, contre 2 460 MHz par défaut. Autant dire que cela ne devrait pas changer grand-chose en-dehors d'un gros « OC » dans la référence et sur la boite. Le prix n’est pas précisé.