Le moteur de recherche de Brave sait maintenant trouver des images et vidéos

Le navigateur Brave avait déjà son propre moteur de recherche pour le texte. Désormais, il est aussi capable de trouver des images et vidéos, grâce à une mise à jour.

Selon l’éditeur, les recherches faites à partir de son moteur sont plus rapides et respectent davantage la vie privée, fonds de commerce de Brave depuis le début. Jusqu’à présent, il fallait en effet passer par un autre moteur (Google, Bing…) pour les photos et vidéos.

Ce changement est effectif dans la page Brave Search, le moteur étant la configuration par défaut dans le navigateur depuis sa dernière version. Pour l’entreprise, il s’agit de l’étape suivante dans l’émancipation, puisqu’elle avait arrêté d’utiliser Bing en mai.

Tout n’est pas encore parfait. Les filtres avancés pour les recherches d’images ne sont pas encore prêts. On ne peut pas par exemple chercher des contenus par type de licence ou par ratio. L’entreprise assure toutefois qu’ils seront prêts « bientôt », sans précision.

Les changements ont été répercutés dans l’API Brave Search à destination des développeurs.

Dans une interview donnée à Neowin, Arjaldo Karaj, directeur des produits chez Brave, a indiqué que la société travaillait également sur les grands modèles de langage (LLM). Brave présente ainsi une fonction « Résumer » pour les pages web depuis mars. D’autres fonctions devraient être annoncées dans les mois qui viennent.