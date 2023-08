Batteries pour voitures électriques : 1,5 milliard d’euros d’aide pour le projet Prometheus de ProLogium

Ce projet de recherche et développement porte sur les batteries à électrolyte solide, alias BES. Cette technologie « utilise l'électrolyte solide au lieu de l'électrolyte liquide pour développer des batteries à plus haute densité énergétique et qui sont plus sûres pour les consommateurs que les batteries lithium-ion classiques », explique la Commission.

La France a notifié la Commission européenne de son plan visant à apporter une subvention directe de 1,5 milliard d’euros afin de mener des recherches jusqu’en 2029. La Commission a de son côté donné son feu vert, estimant entre autres que « la mesure prévoit des garde-fous suffisants pour garantir que les distorsions indues de la concurrence sont limitées ».

Il est notamment question de développer des BES de première génération « pour surmonter les limites des batteries lithium-ion actuelles », puis d’améliorer le processus avec une seconde génération. Le projet prévoit aussi de « développer des techniques de recyclage des BES et des stratégies de recyclage pour divers composants des batteries ».

De son côté, « ProLogium s'est engagée à partager activement le savoir-faire technique acquis dans le cadre du projet avec l'industrie et le monde universitaire ».