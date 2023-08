Instagram change la manière dont les inconnus peuvent vous contacter en DM

Le réseau social déploie actuellement plusieurs modifications importantes, indique TechCrunch. Elles ont trait à la manière dont les personnes inconnues peuvent vous contacter par message privé.

D’une part, toutes les demandes émanant d’inconnus iront dans un dossier spécial et ne se mélangeront plus avec les discussions en cours. D’autre part, les demandes ne pourront être réalisées qu’une fois. Il ne sera donc plus possible de harceler quelqu’un en le bombardant de messages si la discussion n’a pas encore commencé.

Enfin, et c’est un point capital, les messages constituant ces demandes ne pourront plus contenir que du texte, pour limiter la prolifération d’images et vidéos non désirées.