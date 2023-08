Teams victime d’attaques de phishing

Microsoft affirme, dans un billet de blog sur la sécurité, avoir identifié des dizaines de tentatives de phishing à travers Teams par un groupe de pirates. Ceux-ci prennent d'abord le contrôle le compte Microsoft 365 de petites entreprises puis créent des noms de domaine et des comptes se faisant passer pour un support technique en chat. Ils poussent ensuite les utilisateurs à leur donner leurs informations d'identification et à approuver l'authentification multifacteur (MFA).

L'entreprise de Redmond accuse le groupe de pirates russe Midnight Blizzard (autre nom du groupe NOBELIUM).

Microsoft encourage « les entreprises à renforcer les bonnes pratiques de sécurité auprès de tous les utilisateurs et à rappeler que toute demande d'authentification non initiée par l'utilisateur doit être considérée comme malveillante ».

L'entreprise assure que l'attaque a touché moins de 40 organisations mondiales et indique que Midnight Blizzard viserait particulièrement « les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les services informatiques, la technologie, l'industrie de composants et les secteurs des médias ».