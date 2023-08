La PlayStation 5 va supporter les SSD de 8 To et le Dolby Atmos

La console de Sony recevra prochainement une importante mise à jour.

Première nouveauté annoncée, la possibilité d’installer un SSD NVMe d’un maximum de 8 To, contre 4 To jusqu’à présent (le SSD fourni avec la console laisse environ 800 Go d’espace). Cette capacité coûte cependant assez cher, les modèles actuels démarrant à 1 000 euros.

Deuxième nouveauté, la prise en charge du Dolby Atmos, qui se faisait désirer. Ce support sera valable aussi bien pour les films que les jeux, via la sortie HDMI. Le Dolby Atmos ne remplacera pas Tempest 3D fourni avec la console.

Plusieurs autres apports sont mentionnés par Sony, comme la possibilité d’activer les retours haptiques pour l’interface, l’aperçu du partage d’écran d’un joueur, une mise en avant des sessions chez les amis auxquels on peut participer, les réactions aux messages avec les emojis ou encore l’utilisation d’une seconde manette comme assistance.

Cette dernière fonction permet de faire fonctionner deux manettes comme s’il s’agissait d’une seule. À la manière d’une voiture d’auto-école, la deuxième permet de reprendre la main pour sortir la première d’une impasse dans un jeu, par exemple quand on soutient un ami découvrant un jeu.

Comme toujours avec les bêtas du système d’exploitation de la console, on ne peut tester les nouveautés que sur invitation. On ne sait pas quand la version finale sera déployée.