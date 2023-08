La BBC lance une instance expérimentale de Mastodon

Le groupe audiovisuel public va essayer Mastodon pendant six mois et met en place, pour cela, sa propre instance : social.bbc, explique The Verge. Le service Recherche et Développement de la BBC a lancé cette expérimentation pour « examiner la valeur ajoutée qu'elle peut apporter » et « la quantité de travail nécessaire pour la maintenir », explique-t-il sur la page d'accueil de l'instance, ajoutant « nous déciderons ensuite si et comment elle doit être poursuivie ».

Cela ne change, pour l'instant, pas l'activité du groupe sur les autres réseaux sociaux : « La BBC poursuivra son activité normale sur les médias sociaux aux endroits habituels. »

Le groupe a créé quelques comptes comme ceux de Radio 4 et Radio 5 Live, mais compte en créer plus petit à petit.

Dans un billet de blog, l'équipe de Recherche et Développement du groupe explique que « les principes de Fediverse, qui mettent l'accent sur le contrôle local, la qualité du contenu et la valeur sociale, sont bien plus en phase avec nos objectifs publics que ceux de réseaux ouvertement commerciaux tels que Threads ou Twitter. D'autres organisations de service public et à but non lucratif y sont déjà présentes, qu'il s'agisse du gouvernement néerlandais, de Wikimedia ou de l'Union européenne. »