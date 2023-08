Daniel Kretinsky achète les activités d'infogérance d'Atos

Atos vient d'officialiser la vente de sa branche historique d'infogérance, Tech Foundations, au milliardaire tchèque dans un communiqué de presse ce mardi. L'actionnaire de plusieurs médias français comme Marianne, Usbek & Rica et du journal Le Monde (de façon indirecte) et en passe de reprendre Casino, versera 100 millions d'euros à Atos et transfèrera 1,9 milliard d'euros d’engagements au bilan pour la cession de Tech Foundations via sa société d'investissement EP Equity Investment.

La négociation autour de ce rachat avait lieu depuis quelques mois alors qu'Atos avait déjà envisagé sa séparation en deux entités en 2022. Tech Foundations emploie pas moins de 52 000 employés à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Mais ce regroupement des anciennes activités d'Atos voyait ses finances se dégrader depuis quelques années et l'annonce de ses résultats semestriels le 28 juillet avait fait plonger de 35 % son action en deux jours.

L'opération est encore suspendue à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du groupe qui doit avoir lieu avant la fin de l'année. Celle-ci doit aussi valider le renommage d'Atos en Eviden, reprenant le nouveau nom de son autre filiale (rebaptisée en avril dernier après avoir évolué sous le nom d'Evidian).