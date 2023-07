Path of Exile 2 : une bêta fermée le 7 juin 2024

Le premier Path of Exile a été durablement marqué par Diablo 2 qui l’avait précédé. Le second prend son temps, et la récente ExileCon 2023 montre encore à quel point : une bêta fermée débutera le 7 juin 2024, soit dans presque un an.

Le titre avait été annoncé en 2019 et plusieurs vidéos ont été diffusées depuis. Avec la dernière ExileCon, une troisième vidéo de gameplay est apparue, le jeu s’annonçant prolifique dans son contenu, avec une centaine d’environnements, 600 monstres, 100 boss, 6 nouvelles classes (sorcière, moine, chasseuse, mercenaire, guerrier et druide), etc.

On a également appris que le titre ne sera pas une mise à jour de l’actuel, comme initialement prévu. Il s’agira bien d’un jeu à part, pouvant être utilisé aux côtés du premier. Path of Exile 2 sur PC, Mac, Xbox Series X et PlayStation 5.

La sortie est d’autant plus attendue par les joueurs que Path of Exile 2 aura face à lui un Diablo 4 qui, s’il ne tient pas vraiment ses promesses pour l’instant (voir notre article), aura déjà une longue série de mises à jour et de saisons à l’arrivée de son concurrent.