La CNIL et le collectif Educnum pour une éducation au numérique dès l’école maternelle

Le collectif Educnum, initié par la CNIL en 2013, demande aux pouvoirs publics que l'éducation au numérique soit inscrite dans les programmes scolaires dès l’école maternelle, « avec un programme conséquent et évolutif de formation des enseignants ».

Ce collectif rassemble, autour de la CNIL, 66 associations hétéroclites comme l'AFNIC, l'AFUL, les Petits débrouillards, mais aussi les fédérations de parents d'élèves, FCPE et PEEP ou encore AXA Prévention ou la Société Informatique de France.

Il affirme que « face aux enjeux éthiques soulevés par les nouvelles technologies, les enfants doivent acquérir une culture numérique dès le plus jeune âge » et considère que protéger les enfants des diverses formes de « cyberviolences », « c’est aussi les éduquer au numérique et leur donner les clés pour leur permettre de devenir acteurs de leur vie numérique ».

Educnum considère que dans le monde actuel, « appréhender les enjeux autour de son intimité numérique, être en capacité d’évaluer la pertinence des services en ligne, connaître ses droits et savoir les exercer sont autant d'enjeux que toute personne devrait maîtriser pour évoluer sereinement dans l'univers numérique » et pense qu'une « véritable impulsion de politique publique est nécessaire » pour y parvenir.