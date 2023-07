Spotify augmente ses tarifs

Le prix de l’abonnement Premium vient de passer à 10,99 euros en France, au lieu de 9,99 euros. Le forfait Famille augmente également, à 17,99 euros au lieu de 15,99. L’abonnement Duo n’y échappe pas non plus, à 14,99 euros au lieu de 12,99 euros, pas plus que le forfait Étudiant, à 5,99 euros contre 4,99 jusqu’ici.

La hausse de prix est effective pour tous les nouveaux abonnements. Les abonnés actuels reçoivent actuellement un email pour les avertir du changement. Ils bénéficient d’un mois avant que la hausse s’applique.

« Ces changements nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme. », indique Spotify dans un communiqué.

Dans un autre communiqué, l’entreprise annonce posséder désormais 220 millions d’abonnés payants (+17 % en un an), pour un total de 551 millions d’utilisateurs actifs mensuels (+27 % en un an). Le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % en un an, pour s’établir à 3,2 milliards de dollars.