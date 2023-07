USA : la FTC et le ministère de la santé déconseillent les outils de tracking de Google et Meta

La Federal Trade Commission et l'Office for Civil Rights (OCR) du ministère américain de la Santé et des Services sociaux ont adressé une lettre commune [.pdf] à environ 130 systèmes hospitaliers et prestataires de télésanté pour les alerter quant aux risques et préoccupations liés à l'utilisation des technologies de suivi des internautes telles que le pixel Meta/Facebook et Google Analytics.

Elle rappelle que leurs traqueurs recueillent des informations identifiables sur les utilisateurs et peuvent suivre leurs activités en ligne, « généralement à leur insu et de manière difficilement évitable pour les utilisateurs, lorsque ces derniers interagissent avec un site web ou une application mobile », et qu'ils « pourraient divulguer de manière inadmissible à des tiers des données personnelles sensibles sur la santé des consommateurs » :

« Par exemple, la divulgation de ces informations pourrait révéler des informations sensibles telles que l'état de santé, les diagnostics, les médicaments, les traitements médicaux, la fréquence des visites chez les professionnels de la santé et l'endroit où une personne cherche un traitement médical. »

« Lorsque les consommateurs visitent le site web d'un hôpital ou recherchent des services de télésanté, ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter que leurs informations de santé les plus privées et les plus sensibles puissent être divulguées à des annonceurs et à d'autres tiers non nommés et cachés », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC.

« Bien que les technologies de suivi en ligne puissent être utilisées à des fins bénéfiques, les patients ne devraient pas avoir à sacrifier la confidentialité de leurs informations de santé lorsqu'ils utilisent le site web d'un hôpital », a renchéri Melanie Fontes Rainer, directrice de l'OCR.