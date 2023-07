OpenAI perd son responsable confiance et sécurité

Vendredi, Dave Willner a annoncé dans un post LinkedIn repéré par Reuters qu'il quittait OpenAI. Le responsable confiance et sécurité explique avoir pris cette décision pour des raisons personnelles et notamment pour s'occuper de ses enfants.

L'entreprise a indiqué à Reuters que la responsable technique d'OpenAI, Mira Murati, prendra l'intérim alors que Dave Willner continuera en tant que consultant.

Ce poste est de plus en plus important dans les entreprises du numérique qui doivent maîtriser la diffusion de contenus problématiques comme les fausses informations, les discours haineux et la manipulation géopolitique de leurs outils.

OpenAI cherche une personne pour remplacer Dave Willner à un poste que l'entreprise considère comme « fondamental pour concrétiser notre engagement en faveur d'une utilisation sûre et responsable de notre technologie ».