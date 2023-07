La grille salariale de la DGSE, revue pour concurrencer le secteur privé

Le Point, qui consacre tout un dossier (c'est l'été) aux « nouveaux espions », a rencontré l'homme qui chapeaute le département RH de la DGSE, dont les effectifs sont passés de « moins de 4 000 au moment de la chute du mur de Berlin » à « officiellement 7 000 », et qui prévoit de recruter 800 personnes cette année.

On y apprend que moins d'un quart des effectifs sont militaires, que la Direction ne compte que 28 % de femmes et 39 % fonctionnaires, que la moitié des contrats signés ces deux dernières années sont des CDD et CDI de « contractuels », que « nos recrues de l'an dernier avaient entre 18 et 55 ans » et que la moyenne d'âge est de 42 ans.

On y apprend également que la direction technique et de l'innovation de la DGSE a « revu sa grille salariale en tentant de coller au mieux aux rémunérations pratiquées dans le privé ». Le Point précise que « le premier chiffre correspond à une moyenne salariale pour moins de cinq ans d'expérience, le second à une moyenne salariale au-delà de dix ans d'expérience », et qu’ils ne prennent pas en compte les éventuelles primes résultant du travail le week-end notamment :

Intégrateur : entre 38 000 et 55 000 EUR par an.

Analyste en détection d'intrusions : entre 42 000 et 53 000 EUR par an.

Administrateur système : entre 45 000 et 61 000 EUR par an.

Data scientist : entre 50 000 et 80 000 EUR par an.

Responsable d'exploitation : entre 69 000 et 78 000 EUR par an.

Chief Digital Officer : entre 80 000 et 90 000 EUR par an

Responsable sécurité des systèmes d'information : entre 57 000 et 96 000 EUR par an.

Directeur de projet : entre 80 000 et 100 000 EUR par an.

Des chiffres à comparer à ceux compilés par l’Observatoire des métiers de la cybersécurité de l’ANSSI qui, en 2021, notait que la majorité des professionnels de la cybersécurité (50 %) percevaient entre 35 000 € et 64 999 € brut par an, 38 % plus de 65 000 € (dont 12 % 100 000 € ou plus), et 12 % moins de 35 000 €.