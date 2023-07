Apple bloquera FaceTime et iMessage au Royaume-Uni plutôt que d'en affaiblir la sécurité

Apple annonce qu'elle bloquera FaceTime et iMessage au Royaume-Uni plutôt que d'en affaiblir la sécurité si le gouvernement maintient son projet de mise à jour de l'Investigatory Powers Act (IPA) de 2016, relève la BBC.

L'IPA prévoit en effet de permettre au ministère de l'Intérieur d'exiger que les dispositifs de sécurité soient désactivés, sans en informer les utilisateurs.

Dans un document de 9 pages adressé au gouvernement britannique en réponse à une consultation publique qu'elle a initié à ce sujet, Apple ajoute qu'elle s'opposera également à plusieurs autres amendements visant à :

informer le ministère de l'Intérieur de tout changement apporté aux dispositifs de sécurité des produits avant leur mise sur le marché ;

obliger les entreprises non britanniques à se conformer aux changements qui affecteraient leur produit au niveau mondial, par exemple en fournissant une porte dérobée pour le chiffrement de bout en bout ;

désactiver ou bloquer « immédiatement » des fonctionnalités à la demande du ministère de l'Intérieur, sans attendre que la demande ait pu être examinée ou fait l'objet d'un recours.

Apple précise en outre que les mises à jour logicielles ne peuvent être « effectuées secrètement », que ces propositions « constituent une menace sérieuse et directe pour la sécurité des données et la confidentialité des informations », et qu'elle ne répondra pas aux demandes de modifications de ses dispositifs de sécurité faites spécifiquement pour un pays, « ce qui affaiblirait le produit pour tous les utilisateurs ».

Le ministère de l'Intérieur a de son côté déclaré à la BBC que l'objectif était de « protéger le public des criminels, des abuseurs sexuels d'enfants et des terroristes ».