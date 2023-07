Google lance la version finale de Partage à proximité (Nearby Share) pour Windows

La société avait lancé une bêta de l’application début avril. Sa version finale est maintenant disponible depuis le site officiel d’Android.

Comme nous l’avions expliqué, l’application crée un maillage P2P en se servant du Wi-Fi et du Bluetooth. Depuis des appareils Android, l’ordinateur devient alors visible comme s’il était l’un d’eux. Il est alors possible d’échanger des photos et autres documents dans les deux sens.

L’application réclame au moins Windows 10 (logique, toutes les versions antérieures n’ont plus de support technique) et n’est disponible qu’en 64 bits. Google est en discussions avec certains OEM pour que des ordinateurs soient fournis avec l’application. Le Dragonfly Pro devrait être la première machine concernée.