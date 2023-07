Google teste une IA pour écrire des actualités

« Genesis », c’est le nom d’un outil d’intelligence artificielle que Google teste pour générer automatiquement des articles de presse, selon le New-York Times.

L’outil aurait déjà été montré à des représentants du Times, du Washington Post et de News Corp, le propriétaire du Wall Street Journal.

D’après ceux qui ont assisté à la présentation, le robot permettrait de générer des textes à partir des données qui lui sont fournies. Google estimerait qu’une telle technologie permettrait d’assister les journalistes et de leur dégager du temps pour faire d’autres tâches. Certains témoins estiment de leur côté que le projet ne prend pas réellement en compte le travail nécessaire à l’écriture d’articles précis et accessibles.

Jusqu’ici, les quelques tests d’écriture d’articles à l’aide, voire par des modèles génératifs n’ont pas eu des résultats très positifs : fin 2022, CNET money avait publié plus de 70 articles rédigés de cette manière, que la rédaction a dû dépublier une fois les erreurs révélées. Plus récemment, io9, la partie divertissement de Gizmodo, a publié un article sur Star Wars signé « Gizmodo Bot » et qui s’est, lui aussi, révélé plein d’erreurs.