Aux États-Unis, YouTube Premium passe à 13,99 dollars par mois

La hausse a été repérée par 9to5Google. Elle concerne l’abonnement personnel, qui passe ainsi à 13,99 dollars, soit une hausse de 2 dollars.

La facturation annuelle évolue, elle aussi, à 139,99 dollars (par renouvellement automatique). Depuis un iPhone, le tarif grimpe à 18,99 dollars. La formule Famille ne change pas.

Pour rappel, l’abonnement Premium supprime les publicités lors du visionnage des vidéos, permet de continuer la lecture quand l’application mobile n’est plus au premier plan ou quand l’écran est éteint, autorise le téléchargement pour un visionnage plus tard, et intègre YouTube Music Premium.

En France, pour l’instant, le tarif reste à 11,99 euros par mois, avec essai gratuit d’un mois (un rappel est envoyé 7 jours avant la facturation).