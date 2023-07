Meta publie son modèle LLaMa 2 en open source

Meta a annoncé le 18 juillet rendre son grand modèle de langage LLaMa 2 open source et gratuit d’utilisation, tant pour la recherche que pour les usages commerciaux.

L’annonce a été faite lors d’un événement organisé par Microsoft, rapporte The Verge, Meta soulignant le support d’Azure et évoquant un partenariat croissant avec l’entreprise. Qualcomm a par ailleurs annoncé travailler à rendre LLaMa accessible pour les ordinateurs et les smartphones d’ici 2024.

Meta déclare ouvrir LLaMa à des fins d’amélioration de la sécurité et de la transparence du modèle – l’approche est clairement inverse à celle adoptée jusqu’ici par OpenAI, qui a refusé d’ouvrir ses modèles pour des raisons de sécurité, selon son patron Altman.

Meta indique avoir soumis son modèle à des exercices de red team internes comme externes. L’entreprise fournit aussi des explications sur les paramétrages et les méthodes d’évaluation utilisés pour pallier les problèmes présents dans le modèle, ainsi qu’un guide d’utilisation et de développement responsable.